На Банковій обговорюють жорсткий силовий сценарій щодо сепаратистів

Відповідного змісту заяву зробив заступник голови Адміністрації президента Андрій Сенченко, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Події на Донеччині чиновник вважає результатом проросійських провокацій, на які, на жаль, піддалися й прості жителі краю. Відставку очільника обласної СБУ Сенченко назвав "давно назрілою".

Читайте такожУ Луганську міліція не перешкоджає діям сепаратистів - "Опора"Рішення про нового керівника служби буде ухвалене сьогодні ж, пообіцяв він. "Кадрове рішення по СБУ в Донецькій області – воно вже перезріло явно. Я впевнений, що сьогодні буде схвалено рішення про призначення нового керівника. І служба почне виконувати свої завдання, а не ходити знизувати плечима та підігравати сепаратистам", - заявив заступник голови АП.

За бездіяльність в Адміністрації Президента обіцяють покарати і правоохоронців, які під час захоплення відділків міліції та адміністративних установ на Донеччині не чинили сепаратистам жодного опору.

Читайте такожЦарьов підтримав сепаратистів у ЛуганськуОкремо Сенченко звернувся до екстремістів. "Ті, хто взяв зброю до рук, хто займав відділення міліції, в тому числі для того, щоб отримати доступ до зброї. Це люди, котрі вчинили злочин. Якщо ви не складете зброю і не звільните будівлю, то влада вимушена буде прийняти рішення про жорсткий силовий сценарій. Сил для цього на сході країни сьогодні в нас достатньо", - заявив Сенченко.