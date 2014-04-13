Міліція затримала десять автобусів "активістів", які їхали на Схід

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв’язках з громадськістю облуправління міліції.

«З метою недопущення та попередження порушень громадського порядку та масових заворушень, що відбуваються зараз в сусідніх регіонах, правоохоронці Полтавщини у посиленому режимі здійснюють нагляд за потоками транспортних засобів, які рухаються через Полтавську область», - наголосили в главку.

Читайте такожЯрош звинувачує МВС та владу у бездіяльності та закликає "Правий сектор" до мобілізації Згідно з повідомленням, 12-го квітня близько 16-ї години працівники міліції у селищі Чутово зупинили близько десяти автобусів, які рухались в напрямку Харківщини та проїздили Полтавську область транзитом з інших регіонів. Під час перевірки даного транспорту у багатьох пасажирів були виявлені засоби, які використовуються при масових заворушеннях: «коктейлі Молотова» в ящиках, велика кількість вибухових пакетів, піки, бити, кийки, щити, каски, ножі, інша холодна зброя тощо.

Наразі близько 70 осіб затримано. Вони дають пояснення слідчим. На місці події працюють слідчо-оперативна групи. Працівники міліції встановлюють звідки, куди і з якою метою направлялись люди з такою кількістю зброї, вибухівки та спецзасобів.

Як повідомляють у соціальних мережах, затримані є правими активістами та членами націоналістичних організацій. Так, активіст Олександр Рудоманов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що "70 націоналістів було покладено лицем в асфальт".