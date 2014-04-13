Кучма про федералізацію - це така пропозиція розвалити країну

Про це він сказав в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода.

"Я вважаю, що це така пропозиція розвалити країну. У нас є цілісний шматок матерії, ковдра, давайте ми розріжемо її на шматки, а потім спробуємо її зшити", - заявив Кучма.

Читайте такожВідокремлення свого регіону від України підтримують менше 6% громадян, - опитуванняЧитайте такожНа його думку, ця пропозиція суперечить логіці історичних процесів.

"Ніколи федерація, давайте подивимось на світовий досвід, не робилася зверху. Я не знаю історичних прикладів таких. Завжди маленькі суб'єкти об'єднувалися для захисту своїх інтересів, князівства і так далі. А щоб взяти унітарну країну розділити на шматки - це однозначно побажання Росії і потуги Росії розвалити Україну. Нехай вони сусідам своїм порадять, хто в Митному союзі", - сказав екс-президент.