Губернатор Харківщини: вимоги референдуму - це всього лише ширма

Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута заявляє, що організатори заворушень у східних регіонах України намагаються зірвати президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розповсюдженій заяві голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути у відповідь на заворушення, які сталися вчора, 13 квітня, в Харкові.

«Черговий сплеск агресії у Харкові з боку проросійських сил – ще одне кільце в ланцюзі подій, спрямованих на ескалацію конфлікту в східних областях України. У мене більше немає сумнівів у тому, що вимоги референдуму і особливого статусу російської мови – це всього лише ширма, за якою організатори заворушень намагаються приховати свою справжню мету – дестабілізувати ситуацію і зірвати президентські вибори», - наголосив Балута.

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Він підкреслив, що під час наради, яка відбулася 11 квітня в Донецьку, керівництво Кабміну дало зрозуміти, що готове прийняти нову редакцію Конституції України, провести реформу місцевого самоврядування, прийняти закон про референдуми та надати російській мові особливий статус.

«Але незважаючи на це, протести не тільки не ослабли, а переросли в нові збройні захоплення адміністративних будівель», - зауважив голова ОДА.

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«Я розумію почуття людей, які довіряли Януковичу і голосували за нього. Вас зрадили. І сьогодні на цьому розчаруванні антиукраїнські сили намагаються спекулювати. Розколюючи країну і протиставляючи один регіон іншому, вони штовхають вас на протиправні дії, за які у підсумку доведеться нести відповідальність», - додав Балута.

Він закликав громадян зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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«Ми громадяни однієї країни і здатні вирішити будь-які протиріччя цивілізованим шляхом. Упевнений, що тільки діалог і пошук компромісів допоможуть подолати кризу і досягти взаєморозуміння», - підсумував Балута.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 квітня, у Харкові активісти Антимайдану з битами та в масках напали на учасників мітингу Євромайдану, які розходилися. Внаслідок атаки постраждало близько 50 осіб, 9 людей було доставлено до лікарні.