"Правий сектор" закидав екс-беркутівців світлошумовими гранатами та заблокував у суді

Як передає кореспондент УНІАН, колишні правоохоронці прийшли до будівлі суду підтримати свого колегу, який підозрюється у причетності до масового розстрілу людей на Майдані Незалежності 18-20 лютого,

Екс-«беркутівці» перебували біля суду в цивільному одязі і, щоб запобігти загостренню конфлікту, були змушені сховатися в будівлі суду.

Кілька десятків людей, які заблокували вхід на територію Апеляційного суду Києва і позиціонують себе активістами «Правого сектору», заявили, що не випустять з будівлі Апеляційного суду Києва колишніх бійців “Беркуту”, доки вони не вийдуть, не стануть на коліна і не покаються перед українським народом за скоєні злочини.

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Як передає кореспондент УНІАН, співробітники суду та колишні бійці “Беркуту” спробували вступити у переговори з цими людьми щодо розблокування виходу з суду, але ті погодились це зробити лише після виконання їхніх вимог.

Як повідомляв УНІАН, колишні бійці «Беркуту» прийшли до будівлі суду підтримати свого колегу, який підозрюється у причетності до масового розстрілу людей на Майдані Незалежності 18-20 лютого.