"Правий сектор" закидав екс-беркутівців світлошумовими гранатами та заблокував у суді
Біля Апеляційного суду Києва активісти «Правого сектору» закидали колишніх бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” світлошумовими гранатами та яйцями.
Як передає кореспондент УНІАН, колишні правоохоронці прийшли до будівлі суду підтримати свого колегу, який підозрюється у причетності до масового розстрілу людей на Майдані Незалежності 18-20 лютого,
Екс-«беркутівці» перебували біля суду в цивільному одязі і, щоб запобігти загостренню конфлікту, були змушені сховатися в будівлі суду.
Кілька десятків людей, які заблокували вхід на територію Апеляційного суду Києва і позиціонують себе активістами «Правого сектору», заявили, що не випустять з будівлі Апеляційного суду Києва колишніх бійців “Беркуту”, доки вони не вийдуть, не стануть на коліна і не покаються перед українським народом за скоєні злочини.
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Як передає кореспондент УНІАН, співробітники суду та колишні бійці “Беркуту” спробували вступити у переговори з цими людьми щодо розблокування виходу з суду, але ті погодились це зробити лише після виконання їхніх вимог.
Як повідомляв УНІАН, колишні бійці «Беркуту» прийшли до будівлі суду підтримати свого колегу, який підозрюється у причетності до масового розстрілу людей на Майдані Незалежності 18-20 лютого.