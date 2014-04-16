В Одесі активісти готуються зустрічати сепаратистів

Одесити готуються до можливої атаки проросійських прихильників. У місті прийняті безпрецедентні заходи з оборони, повідомляє 048.ua.

Як у своєму facebook написала активістка Зоя Казанжі, в Одесі розгортаються блок-пости.

«Це стаціонарні укріплення з усім необхідним. Мобілізація добровольців, експрес-підготовка та інструктаж здійснюються з учорашнього дня. Займаються фахівці.

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Силовики в Одесі теж працюють. Не вірте, якщо хтось каже, що місто "здають".

Вже здійснюється патрулювання Автомайданом міста в цілодобовому режимі. Організовані мобільні групи, є маршрути та інше.

Закінчується екіпірування одеської Самооборони. 14 квітня, о 18.30 годин, був розміщений номер картки з проханням допомогти у придбанні бронежилетів. Станом на сьогодні, на 16.30 годин, на рахунку + ті гроші, що передавали особисто, утворилося - 53 900 гривень. Бронежилети для Самооборони в кількості 30 штук вже їдуть в Одесу. На їх придбання було витрачено 33 000 гривень. Залишок - 20 900 гривень. Шукаємо (знайшли) і замовляємо ще, тому як треба. Виявляється, бронежилети в Україні розхапують, як гарячі пиріжки. Їх не встигають шити.

Гроші прийшли з Одеси (найбільші суми), Відня, Києва, Львова, Дніпропетровська і, Увага! - Москви і Санкт-Петербурга! Але більшість сум супроводжувалися прізвищами. Всім - спасибі!"

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Какзанжі також пише: "Велика кількість одеситів надають допомогу - матеріальну, фінансову, ресурсну - будь-яку! Кілька тисяч чоловіків активно займаються роботою в сфері безпеки. Організовані безкоштовні медичні заняття для бажаючих. Волонтери займаються організацією харчування на блок-постах. Купують бензин і телефонні картки.

Все відбувається з учорашнього дня. Всі працюють в цілодобовому режимі. Ми встигли дуже багато.

У нас немає місцевого Коломойського, нам немає на кого сподіватися, тому ми самі. Одесити справді неймовірні!"

Антимайдан минулої ночі заявив про блокування міста і проголошення Одеської народної Республіки.