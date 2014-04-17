У Миколаївській області здійснено два збройні напади на АЗС

Як повідомили в УМВС у Миколаївській області, вночі до чергової частини Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області звернулася оператор однієї з АЗС і повідомила про збройний напад.

Близько опівночі, коли на території АЗС не було жодного автомобіля, до приміщення магазину станції увійшла людина в шапці з прорізами для очей, яка тримала в руках предмет, схожий на обріз мисливської рушниці. Погрожуючи зброєю, зловмисник наказав операторові зібрати всі гроші, що були в касі АЗС, і віддати йому. Чоловік втік на автомобілі невідомої марки.

"Після підрахунку стало відомо, що «поживою» нападника стали 20 тис. грн", - повідомили в міліції.

Слідчим відділенням Жовтневого райвідділу міліції почато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.Читайте такожУ Миколаєві міліція почала набір добровольців у спецпідрозділ патрульної служби

Співробітники міліції проводять оперативні заходи щодо встановлення особи і місцезнаходження зловмисника, який вчинив напад на АЗС.

Цією ж ночі в приміщення АЗС на просп. Героїв Сталінграду Миколаєва зайшов чоловік у чорній масці і, погрожуючи газовим балончиком і пістолетом, вимагав віддати йому гроші.

"На що працівники відповіли, що каса закрита і дістати гроші вони не можуть. Не повіривши в сказане, чоловік спробував самостійно відкрити касу, але марно. Зрозумівши, що одержати гроші йому не вдасться, нападник пішов", - повідомили в міліції.

Після цього співробітник заправки натиснув на кнопку термінового виклику міліції і закрив вхідні двері.

На місце негайно прибув наряд державної служби охорони, але затримати зловмисника не вдалося.

Наразі проводяться оперативно-розшукові дії, встановлюється особа зловмисника. Слідчим відділенням почато кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 КК України (розбій), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.