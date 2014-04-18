Яценюк пообіцяв закріпити спеціальний статус для російської мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав у спільній заяві із в.о. президента України, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

"У переддень Великодня ця заява є нашим прямим наміром стабілізувати ситуацію в країні, забезпечити мир, спокій і відгукнутись на ті запити, які є сьогодні в людей, в тому числі й запити людей зі Сходу", - сказав Яценюк.

Він наголосив, що "уряд готовий до проведення всеосяжної конституційної реформи, яка закріпить повноваження регіонів, відповідно до якої будуть ліквідовані обласні та районні державні адміністрації та люди будуть вибирати відповідні ради і виконавчі комітети".

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Яценюк також наголосив: "Ми закріплюємо спеціальний статус для російської мови і захист цієї мови, ми закріплюємо спеціальний статус для будь-якої іншої мови на території відповідної територіальної громади".

"Наше бажання продиктоване тим, щоб в Україні була злагода. І для того, щоб територіальні громади мали відповідні ресурси, уряд готовий змінити Бюджетний і Податковий кодекс і наповнити відповідним фінансовим і економічним ресурсом кожну українську територію", - сказав прем'єр.