У Донецькій області обстріляли блокпост українських десантників, загинув нападник

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Регіонального медіа-центру Міноборони України (Харків), підполковник Дмитро Горбунов.

За його словами, сьогодні, у Добропільському районі Донецької області. близько 20.00 на блокпост військовослужбовців високомобільних десантних військ, який охороняв один з важливих об'єктів і ніс цілодобове чергування, було скоєно напад.

Горбунов зазначив, що нападники під'їхали «на кількох мотоциклах і відкрили вогонь». Він уточнив, що зброю була вогнепальною, і зараз фахівці з'ясовують, з якої саме зброї вівся вогонь.

Читайте такожМВС повідомляє про трьох загиблих у нічній стрілянині в Слов'янську«Під час перестрілки одного з нападників смертельно поранили і кількох затримали.Серед десантників втрат немає», - сказав підполковник.

При цьому він додав: «На місці працює слідча група Донецької прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері, яка займається розслідуванням факту збройного нападу на український блокпост».