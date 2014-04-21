На Луганщині сепаратисти під час мітингу поранили міліціонера

Про це повідомляє Відділ зв'язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області.

Як зазначається в повідомленні, охорону громадського порядку даного масового заходу забезпечували працівники Рубіжанського міського відділу міліції. Всі співробітники міліції були у форменому одязі, екіпіровані спецзасобами.

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«Завдяки пильності правоохоронців, порушень громадського порядку під час проведення масового заходу, допущено не було», - зазначається в повідомленні. При цьому наголошується, що «під час проведення заходу, група невстановлених осіб намагалася вчинити провокаційні дії, в ході припинення яких, молодшому сержанту міліції 1989 р.н., були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді різаних і рваних ран верхньої губи».

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Наразі вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові міліції.

Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка заподіяла тілесні ушкодження співробітнику міліції.