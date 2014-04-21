Порошенко: Ізраїль наголошує на проведенні президентських виборів в Україні 25 травня

У ході зустрічі з президентом Ізраїлю було зазначено, що народ України самостійно визначатиме своє майбутнє. В цьому контексті, співрозмовники наголосили на важливості проведення у визначені терміни – 25 травня 2014 року – виборів Президента України.

Сторони підтвердили взаємну готовність розвивати партнерські відносини між Україною та Ізраїлем та дали високу оцінку рівню взаєморозуміння та довіри, що склався між двома державами.

Під час зустрічі з міністром А. Ліберманом, П. Порошенко подякував ізраїльській стороні та медикам Ізраїлю за рятування життя двох українців, які тяжко постраждали під час подій на Майдані у Києві, і яких зголосилися лікувати лише медики держави Ізраїль.

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Петро Порошенко висловив сподівання на подальші чіткі сигнали зі сторони керівництва держави Ізраїль щодо підтримки територіальної цілісності України та передачі досвіду у антитерористичній боротьбі ізраїльською стороною українським підрозділами. У цьому контексті А.Ліберман наголосив, «що держава Ізраїль веде переговори з народом Палестини, але ніколи не буде домовлятися з терористами».

За підсумками зустрічі, співрозмовники констатували позитивні результати введення безвізового режиму між країнами, обговорили питання розширення економічного співробітництва та залучення ізраїльських інвестицій у економіку України.