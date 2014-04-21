Скорочення соцпрацівників може збільшити кількість соціальних сиріт в Україні

«Допомога благодійних організацій та соціальних працівників дозволили жінкам, які опинилися у важких життєвих обставинах, не відмовитися від своїх дітей. Заплановане скорочення фахівців соціальної роботи в першу чергу вдарить саме по таким сім'ям, істотно збільшивши в Україні кількість соціальних сиріт. Такі ж наслідки будуть і через скорочення допомоги сім'ям з дітьми», - сказала вона.

За словами Наталії Королевської, завдяки 12 тисячам соцпрацівників по всій Україні торік, у порівнянні з 2012 роком, в чотири рази більше дітей повернулися з інтернатів в сім'ї, у 8 разів збільшилась кількість дітей, яких не вилучили із сімей.

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«Ми стільки часу боролися за ці показники. Якщо звільнити таких фахівців - ця тенденція може зупинитися, а в гіршому випадку і впасти до критичної позначки. Подібні недалекоглядні кроки влади щодо економії бюджету можуть стати причиною ще більших проблем, вирішення яких обійдеться для українців дорожче як у фінансовому, так і в моральному плані», - сказала вона.

За оцінкою Наталії Королевської, скорочення формально проводиться для того, щоб заощадити 308 млн. грн. Але по факту додатково потрібно буде виділити з бюджету 630 млн. грн.

«Адже необхідно буде влаштувати в інтернати та будинки сімейного типу дітей-сиріт, виплатити компенсації звільненим та працевлаштувати їх. Я вважаю, не можна проводити реформи за рахунок зниження рівня соціального захисту, особливо тих, хто його потребує найбільше», - сказала Наталія Королевська.