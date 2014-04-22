Медведєв обіцяє "показати зуби" у разі санкцій для товарів з РФ

Треба відповідати на запровадження обмежень щодо російських товарів, зокрема через суди та Світової організації торгівлі, заявив прем'єр Дмитро Медведєв, передають РИА Новости.

"Нас 17 років, по суті, тримали "в передпокої", де ми наполегливо доводили, що гідні увійти у світове торговельне співтовариство і відповідаємо його стандартам. Тепер у нас з'явилося повне право вимагати дотримання встановлених правил від інших країн-учасниць СОТ - щодо російських товарів", - сказав Медведєв, виступаючи зі звітом перед Держдумою.Читайте такожУ Обами сподіваються обійтися без додаткових санкцій проти РФ

"Тут не потрібно соромитися. Якщо це обґрунтовано і законно - можна і "показати зуби". Будемо звертатися в суди, включаючи Орган з вирішення спорів в рамках СОТ", - підкреслив Медведєв.