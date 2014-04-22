Німеччина закликає Китай втрутитися в конфлікт між Росією та Україною

Міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель закликав уряд Китаю сприяти врегулюванню конфлікту навколо України, скориставшись своїми контактами з Росією.

Як передає Deutsche Welle, Габріель повідомив, що постарається обговорити цю тему на майбутніх переговорах з прем'єром держради КНР Лі Кэцяном.

"Звичайно, ми попросимо китайців пам'ятати про свою відповідальність на світовій арені, яка зросла, та втручатися в конфлікти на зразок тих, які ми зараз бачимо в Європі між Україною і Росією", - сказав міністр перед початком зустрічі.

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За словами Габріеля, і Китай, і Росія останнім часом констатують поліпшення двосторонніх відносин, і він сподівається, що Пекін скористається цим, щоб "пояснити Росії необхідність поваги до норм міжнародного права та недоторканності кордонів".

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Так, Китай повинен сприяти запуску упорядкованого міжнародного переговорного процесу з участю всіх сторін, наголосив німецький міністр.

Зазначається, що Китай до сих пір не зайняв чіткої позиції в конфлікті навколо України.