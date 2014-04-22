Україну закликали зупинити зростання цін на газ для населення

Про це заявила кандидат на посаду Президента України Наталія Королевська після звернення до Окружного адміністративного суду м. Києва щодо рекомендацій Кабміна збільшити з 1 травня ціну на газ для населення та з 1 липня для підприємств теплокомуненерго.

«Ми звернулися до суду, щоб зупинити це рішення уряду. Ми впевнені, що таке підвищення тарифів в умовах заморожування зарплат та пенсій поставить мільйони наших співгромадян на межу виживання», - сказала вона.

Наталія Королевська впевнена, зростання ціни на газ, що у подальшому призведе і до зростання комунальних тарифів, в додаток до загального підвищення цін змусить людей економити на найнеобхіднішому. Крім того, на її думку, сам підхід, за яким проблеми в країні намагаються вирішити за рахунок простих людей, - неприпустимий. «Ми робитимемо все, аби захистити наших громадян», - підкреслила вона.

Як зауважила Наталія Королевська, встановлювати економічно обґрунтовані тарифи необхідно, втім лише за умови паралельного підвищення пенсій та зарплат. Інакше, за її оцінками, в Україні майже у 5,5 разів збільшиться кількість одержувачів субсидій та компенсацій.

«Після підвищення тарифів близько 4,5 млн. сімей буде охоплено державною програмою субсидій та компенсацій – це 35 % всього населення країни! А за умов з активного скорочення соцпрацівників, багато з них просто не встигнуть вчасно оформити всі документи на субсидії, що призведе до зростання заборгованості за послуги ЖКГ», - підкреслила вона.

Наталія Королевська нагадала, що звернення до адмінсуду – черговий крок у послідовній боротьбі за захист соціальних прав громадян. Вже подані звернення до Конституційного суду щодо відміни «антикризового пакету» законів та до Генпрокуратури – щодо заборгованостей із зарплат. Також було утворено Інститут соціального захисту громадян для напрацювання пропозицій та методів вдосконалення системи соціального захисту в Україні.

«Ми робимо це для того, щоб кожен громадянин знав свої права. Нам вже вдалося відстояти одноразову допомогу до 5 травня для ветеранів, а отже, ми на правильному шляху», - підкреслила Наталія Королевська.

Нагадаємо, 25 березня 2014 року Кабінетом Міністрів України була ухвалена постанова № 81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», якою рекомендується НКРЕ підвищити ціну на газ для населення з 1 травня та з 1 липня для підприємств теплокомуненерго.