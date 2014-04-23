Тягнибок вважає Женевські угоди новим Мюнхенським договором

Про це з посиланням на неназваного дипломата повідомила британська газета The Guardian.

«Негативна риторика, яка виходить від Москви - це не зовсім те, чого ми чекали від Росії», - повідомив співрозмовник видання, - Проте ми надамо деякий час і дамо Росії зрозуміти, що потрібно рухатись (у даному питанні)». Джерело також додало, що не виключена нова зустріч у Женеві для врегулювання розбіжностей по Україні.

При цьому фактичні результати підписаної раніше Женевської угоди жорстко критикуються українськими політиками. Зокрема, голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що підписані угоди з Росією виявилися нічого не вартими.

«Москва не зробила нічого для роззброєння сепаратистів, звільнення захоплених держустанов та виведення своїх диверсантів з української території, хоча це передбачають положення Женевської угоди. Навпаки: тривають збройні захоплення приміщень органів влади, збільшується кількість російських диверсантів і збройних сепаратистів, відбувається масове порушення прав і насильство щодо громадян за політичними, релігійними і національними ознаками, створюються нові антиконституційні органи влади», - заявив Тягнибок.

«Свободівець» також застеріг ЄС і США від того, щоб вони не стали «співучасниками нового Мюнхенського змови - чергової капітуляції Заходу перед російським агресором, який вже не перший раз порушує міжнародне право».

«У 2008 році Путіну дозволили привласнити частину Грузії, зараз на черзі Україна, далі будуть інші країни. Якщо США і ЄС насправді хочуть зупинити російський реваншизм, то потрібні не посередницькі операції та місії ОБСЄ, а нові, більш жорсткі міжнародні санкції проти путінського режиму і пряма військово-технічна допомога Україні», - заявив Тягнибок.

Лідер партії також закликав відновити і довести до перемоги Антитерористичну операцію проти сепаратистів: «Будь-які міжнародні угоди нічого не варті, якщо Україна не буде готова забезпечити їх дотримання. Тому зараз влада не може пасивно спостерігати, а повинна рішуче діяти для виконання Женевської угоди, використовуючи всі політичні і силові засоби».