У Маріуполі відбувся мітинг за єдність України

Люди різного віку тримали в руках величезний прапор України (100мХ3м), також у присутніх було багато маленьких жовто-блакитних прапорців і стрічок в руках і на одязі, повідомляє сайт 0629.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих за час протистояння в Україні і заспівали гімн України.

Міський голова Юрій Хотлубей виступив за єдність України, і заявив, що шкодує про те, що в Маріуполі пролилася кров, що загинули під час штурму військової частини дві людини і травмовано 16 осіб.

Читайте такожЗбройні провокатори не отримають підтримки населення - міськрада Маріуполя"Вони шукали правий сектор, але ПС у місті немає", - сказав він. В кінці виступу мер не вимовив звичних слів "Слава Україні!", але заспівав з усіма разом гімн України.

На мітингу були присутні сепаратисти, які фотографували присутніх, проте провокацій з їхнього боку не спостерігалося.

Через півтори години мітингувальники почали розходитися.