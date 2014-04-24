Будівлю Маріупольської міської ради охороняють бійці Національної гвардії та правоохоронні органи

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У повідомленні наголошується, що в будівлі міськради знаходяться 5 співробітників Державної служби охорони, які будуть забезпечувати подальшу охорону приміщення. Крім них у приміщенні також знаходиться близько 100 бійців Національної гвардії.

"В даний момент у міськраді та на прилеглій території ситуація спокійна і контрольована. Над адмінбудинком підняті прапори Донецької області та Маріуполя", - сказано в повідомленні.

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Також наголошується, що Маріупольська міська рада відновить свою роботу після наведення порядку на поверхах і в окремих приміщеннях.

Правоохоронцями міста проводяться процесуальні дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що звільнення міськради Маріуполя пройшло без жертв, мер знаходиться всередині будівлі, а сам міськрада береться під охорону.

На своїй сторінці в Facebook він написав: “Маріуполь. Мерія звільнена для нормальної роботи. Висока роль громадських активістів. МВС налагоджує процес нормального функціонування. Зараз вибухотехніки перевірять будівлю. Міськрада береться під охорону. Мер вже всередині... В цьому випадку обійшлося без жертв. І це і добре, і правильно. Процес нормалізації ситуації в місті буде продовжено".