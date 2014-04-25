На сайті Білого дому з’явилась петиція щодо визнання Росії "спонсором тероризму"

Щоб документ офіційно розглянули в Адміністрації президента США, він має впродовж місяця набрати 100 тисяч підписів прибічників цієї ідеї, повідомляє TVi.

"У своїй непроголошеній війні проти України Росія покладається на таємні операції, які підпадають під визначення "міжнародного тероризму" відповідно до параграфа 2331 розділу 18 Зводу законів США", – йдеться в тексті петиції.

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У документі зазначено, що озброєні російські агенти, діючи під прикриттям, "намагаються чинити вплив на політику українського уряду шляхом залякування чи примусу". Вони також прагнуть вплинути на діяльність уряду "шляхом убивств і викрадень людей, силового утримування урядових будівель, дільниць міліції та військових баз України", написано в петиції.

Автори документа наголошують, що "ця діяльність проводиться у великих масштабах та впродовж тривалого періоду часу", незважаючи на засудження з боку США, країн G7, НАТО, Євросоюзу та ООН.

"Відповідно до цього, Росію слід офіційно визначити як "спонсора тероризму", – наголошено в документі.

Петицію зареєстровано на сайті 23 квітня. Збір підписів триватиме до 23 травня.