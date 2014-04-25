У Краматорську під час обстрілу аеродрому вибухнув вертоліт - Тимчук
12:17, 25 квітня 2014Політика
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Керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук повідомив, що на аеродромі у Краматорську Донецької області внаслідок обстрілу вибухнув вертоліт Міг-8.
У Краматорську під час обстрілу аеродрому вибухнув вертоліт - Тимчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимчук сказав під час прес-конференції в Києві.
Він зазначив, що за інформацією джерел у Краматорську, жертв внаслідок вибуху немає, командир вертольота встиг вистрибнути.
“Попередня версія — обстріл під час розігріву вертольота перед зльотом”, - сказав він.
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