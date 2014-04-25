У Краматорську під час обстрілу аеродрому вибухнув вертоліт - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимчук сказав під час прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що за інформацією джерел у Краматорську, жертв внаслідок вибуху немає, командир вертольота встиг вистрибнути.

“Попередня версія — обстріл під час розігріву вертольота перед зльотом”, - сказав він.