Керівник АТО: "Альфа" не відмовлялася вступати бій з терористами у Слов'янську

Про це заявив у п'ятницю керівник АТО Василь Крутов на брифінгу в антитерористичному центрі СБУ.

Коментуючи інформацію в ЗМІ, щодо того, що "Альфа" відмовилась вступати у бій з терористами, Крутов зазначив: "Я вважаю це абсурдом, бо це так і є насправді (абсурдом)", повідомляє Українська правда.

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За його словами, враховуючи специфіку роботи "Альфи", її можуть не відстежити в тому числі й інші представники правоохоронних органів.

"Якщо така інформація з'явилась, то вона помилкова, тому що для цього підрозділу є інші завдання в рамках АТО", - запевнив керівник операції.

Крутов запевнив, що питання, виконувати чи не виконувати накази, для співробітників "Альфи" не стоїть.

"Альфа" виконає наказ в рамках існуючого задуму даної операції", - запевнив він.

Як відомо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в ході АТО біля Слов'янська бійці "Альфи" відмовились вступати у бій з терористами та наступати на їхні блокпости.