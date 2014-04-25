Керівник АТО: "Альфа" не відмовлялася вступати бій з терористами у Слов'янську
Працівники спецпідрозділу "Альфа" не відмовлялись виконувати накази в рамках антитерористичної операції.
Керівник АТО запевняє, що "Альфа" виконує всі накази / REUTERS
Про це заявив у п'ятницю керівник АТО Василь Крутов на брифінгу в антитерористичному центрі СБУ.
Коментуючи інформацію в ЗМІ, щодо того, що "Альфа" відмовилась вступати у бій з терористами, Крутов зазначив: "Я вважаю це абсурдом, бо це так і є насправді (абсурдом)", повідомляє Українська правда.
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За його словами, враховуючи специфіку роботи "Альфи", її можуть не відстежити в тому числі й інші представники правоохоронних органів.
"Якщо така інформація з'явилась, то вона помилкова, тому що для цього підрозділу є інші завдання в рамках АТО", - запевнив керівник операції.
Крутов запевнив, що питання, виконувати чи не виконувати накази, для співробітників "Альфи" не стоїть.
"Альфа" виконає наказ в рамках існуючого задуму даної операції", - запевнив він.
Як відомо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в ході АТО біля Слов'янська бійці "Альфи" відмовились вступати у бій з терористами та наступати на їхні блокпости.