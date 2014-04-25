Ярош вимагає від Турчинова озброїти українських громадян

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Кандидат у президенти України, лідер партії "Правий сектор" Дмитро Ярош у своєму листі до Олександра Турчинова висловив думку про те, що найближчим часом в Україну почнеться військове вторгнення з боку російського агресора.

У зв'язку з цим, Ярош пише, що в результаті такого сценарію на території України розпочнеться загальнонародна партизанська боротьба проти окупантів.

"Українська влада повинна негайно почати масове озброєння наших громадян, зокрема добровольчих патріотичних формувань, до складу яких тільки в Дніпропетровській області вже записалося понад 10 000 українців", - написав Ярош.

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Крім вищесказаного, Ярош нагадав Турчинову, що, коли той погоджувався на виконання обов'язків президента, в умовах оточеної ворогами України, він повинен був усвідомлювати всю міру відповідальності, яка лягла на його плечі.

"Саме сьогодні, залишивши партійні амбіції і символіку, взявши в руки зброю, ми, патріоти України, всі її свідомі громадяни, повинні стати єдиним організмом, єдиною українською народною армією, яка буде діяти злагоджено і впевнено, покладаючись на Бога і спираючись на плече побратима", - резюмував лідер Правого сектора.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, кандидат у президенти України, лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив про формування з представників Донецького регіону спецбатальйону "Донбас".