Яценюк піде розвіювати політичний туман в головах опозиції і коаліції

Сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір зустрітися з опозиційними депутатами, щоб домовитися про розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні він знову спробує домовитися з представниками опозиції про розблокування роботи парламенту.

Голова ВР вкотре наголосив, що разом з Президентом і прем’єром підписав звернення до генсека НАТО як політичну декларацію, розроблену виключно у межах чинних законів, за які голосували ті, хто за зараз висловлює протести проти цього звернення.

Він наголосив, що дане звернення “не має нічого спільного” з питанням безпосереднього членства України в Альянсі.

«І, думаю, що цей політичний туман треба розвіяти, і нарешті ВР має приступити до роботи. Ми знайдемо обов’язково компромісне рішення», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, у цьому зацікавлена не тільки парламентська більшість, але й опозиція.

«Дуже легко зайти в ситуацію протистояння і складно вийти з цієї ситуації. І я готовий всім сторонам процесу допомогти вийти з цієї ситуації», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.

18 січня фракції Партії регіонів і КПУ блокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис під листом до Генсека НАТО.