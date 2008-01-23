Балога натякає, що Ющенко домовився з Януковичем

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА закликає фракції парламенту провести 25 січня, в останній день роботи першої сесії Верховної Ради VI скликання, результативні голосування щодо законопроектів, прийняття яких має надзвичайно важливе значення для суспільства і розвитку країни.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

За його словами, після створення демократичної коаліції, обрання голови Верховної Ради, призначення прем’єр-міністра та формування уряду, розподілу парламентських комітетів, ухвалення державного бюджету на 2008 рік вищий представницький орган держави упритул постав перед необхідністю розпочинати продуктивну законотворчу діяльність.

Всі можливості для цього у Верховної Ради є, вважає В.БАЛОГА, тому зараз і коаліції, і опозиції слід відмовитися від застосування будь-яких дратівливих факторів, які можуть паралізувати парламентську активність. «ВР підтримала ініціативу Президента Віктора ЮЩЕНКА продовжити роботу першої сесії, продемонструвавши готовність до вирішення першочергових завдань. Напевно, не варто марнувати останній у цій сесії день голосування на безрезультатне протистояння», - зауважив В.БАЛОГА.

Коментуючи імовірність розгляду цієї п’ятниці проекту парламентської постанови про підтримку листа Президента України, голови Верховної Ради і прем’єр-міністра до Генерального секретаря НАТО, керівник Секретаріату висловився за недоцільність самої постановки цього питання. «Упевнений, що воно вже вичерпане. Розставлені чіткі акценти щодо прагнення Києва приєднатися до Плану дій з набуття членства в Альянсі. Неодноразово на всіх офіційних рівнях наголошувалося, що на сьогодні не йдеться про вступ України в НАТО, а приєднанню нашої держави до цієї організації неодмінно передуватиме всеукраїнський референдум. Засвідчена підписами вищих посадовців позиція української сторони щодо ПДЧ цілком відповідає нашій Конституції. «Послання трьох» не потребує ніякої додаткової підтримки», - наголосив керівник Секретаріату Президента.

Разом із тим В.БАЛОГА висловився за досягнення компромісної домовленості між коаліцією та опозицією стосовно пропозиції проголосувати за постанову на підтримку листа керівництва країни до Генсека НАТО. «Про схвалення або несхвалення цього звернення депутатським корпусом свідчитиме не галас і метушня біля трибуни, не кількість поламаних крісел і вирваних мікрофонів головуючого, а безпристрасні цифри на табло в сесійній залі. Тому фракціям Партії регіонів і комуністів, які оголосили про свою незгоду з подальшою інтенсифікацією відносин України та НАТО, варто погодитися на голосування з цього питання. Відмова стане для громадськості ознакою невпевненості опозиції у своїй правоті. Натисніть на кнопки – й одержите результат! Це абсолютно реальний і прийнятний спосіб запобігти новому витку протистояння в парламенті», - сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату сподівається, що опозиція дасть змогу Верховній Раді провести 25 січня результативні голосування. «Маю надію, що вчорашня зустріч Президента з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ стала чинником, який додасть виваженості у мотиви та дії цієї опозиційної сили», - зазначив В.БАЛОГА.

За його словами, на порядку денному парламенту стоїть розгляд законопроектів, визначених главою держави як невідкладні. Окремі з них, зокрема, законопроект про скасування депутатської недоторканності, належить до передвиборчих зобов’язань і демократичної коаліції, і нинішньої опозиції. «Отже, спільний знаменник для продуктивного завершення цієї сесії ВР існує, тому не треба шукати надуманих приводів для загострення протистояння в стінах парламенту», – наголосив В.БАЛОГА.