Терористи у Слов'янську взяли в полон близько 40 людей - СБУ

В полоні у терористів у Слов'янську перебуває близько 40 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомила прес-центру СБУ Марина Остапенко.

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“В полоні на сьогоднішній день тільки у Слов'янську перебуває близько 40 людей. Ми вживаємо всіх заходів для звільнення всіх полонених, а не тільки наших співробітників”, - зазначила вона.