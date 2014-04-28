Терористи у Слов'янську взяли в полон близько 40 людей - СБУ
13:16, 28 квітня 2014Політика
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У СБУ запевняють, що вживають всіх заходів для звільнення полонених.
СБУ: на сьогоднішній день тільки у Слов'янську захопили в полон близько 40 людей / REUTERS
В полоні у терористів у Слов'янську перебуває близько 40 людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомила прес-центру СБУ Марина Остапенко.
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“В полоні на сьогоднішній день тільки у Слов'янську перебуває близько 40 людей. Ми вживаємо всіх заходів для звільнення всіх полонених, а не тільки наших співробітників”, - зазначила вона.
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