У Кернеса стріляли з СГД, метою замаху може бути дестабілізація обстановки у Харкові - джерело

13:54, 28 квітня 2014
Політика
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Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса було здійснено пострілом зі снайперської гвинтівки Драгунова.

В Кернеса стреляли из СВД - источник / Павел Козаченко / dozor.kharkov.ua

Замах може бути пов'язаний з бажанням дестабілізувати обстановку в Харкові, так як останнім часом Кернес намагався не допустити в місті сепаратистського сценарію, реалізованому в Донецьку й інших східних містах.

Про це повідомляють джерела УНІАН.

Нагадаємо, сьогодні на мера Харкова Геннадія Кернеса було здійснено замах, його госпіталізовано.

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