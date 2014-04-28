У Кернеса стріляли з СГД, метою замаху може бути дестабілізація обстановки у Харкові - джерело

Замах може бути пов'язаний з бажанням дестабілізувати обстановку в Харкові, так як останнім часом Кернес намагався не допустити в місті сепаратистського сценарію, реалізованому в Донецьку й інших східних містах.

Про це повідомляють джерела УНІАН.

Нагадаємо, сьогодні на мера Харкова Геннадія Кернеса було здійснено замах, його госпіталізовано.