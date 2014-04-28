У Кернеса стріляли з СГД, метою замаху може бути дестабілізація обстановки у Харкові - джерело
13:54, 28 квітня 2014Політика
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Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса було здійснено пострілом зі снайперської гвинтівки Драгунова.
У Кернеса стріляли з СГД - джерело / Павло Козаченко / dozor.kharkov.ua
Замах може бути пов'язаний з бажанням дестабілізувати обстановку в Харкові, так як останнім часом Кернес намагався не допустити в місті сепаратистського сценарію, реалізованому в Донецьку й інших східних містах.
Про це повідомляють джерела УНІАН.
Нагадаємо, сьогодні на мера Харкова Геннадія Кернеса було здійснено замах, його госпіталізовано.
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