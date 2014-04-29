Гельман: Ахметова могли попросити не втручатися
01:21, 29 квітня 2014Політика
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Українського бізнесмена Ріната Ахметова не втручатися в ситуацію в Донецькій області могли попросити як у Москві, так і в Києві.
Гельман вважає, що мільярдерові навіть вигідно не втручатися в ситуацію з сепаратизмом / novanews.com.ua
Про це заявив колишній кремлівський політтехнолог, екс-радник президента України Леоніда Кучми, Марат Гельман в інтерв'ю Острову.
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На питання про те, що Ахметова з Москви могли попросити не втручатися в сепаратистську кризу, Гельман відповів: "Я думаю, його попросили. Це ж нічого не означає: тебе попросили ці, тебе попросили ті. Рішення ти приймаєш сам. Напевно, його попросили, напевно, там є якісь стосунки з Януковичем. Він знаходиться в досить комплексно складній ситуації..."
"Для великого бізнесмена невтручання - це якась стратегія. Те, що робить Ахметов, це точний розрахунок, загалом, байдужої до всього людини", - зазначив він.
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