Британія і Франція в ООН звинуватили РФ у невиконанні женевської угоди і загрожують посилити санкції

Про це вони заявили під час засідання Радбезу ООН.

"Ми сподівалися, що женевські домовленості допоможуть залагодити конфлікт, але, як ми бачимо, він тільки посилився, ситуація в Україні продовжує загострюватися", - зазначив постпред Великобританії в ООН Лаялл Грант.

Грант зазначив, що кількість озброєних людей у східному регіоні постійно зростає і звинуватив Росію в підтримці сепаратистів на Донбасі.

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"Росія винна в тому, що відбувається на сході України, саме російські війська допомагають терористам в Слов'янську і Краматорську, російська авіація порушує кордони України, тим самим не виконує женевські домовленості", - підкреслив Грант.

У свою чергу, постпред Франції Жерар Аро заявив, що замах на мера Харкова Геннадія Кернеса - це справа рук противників єдиної України.

За словами французького дипломата Росія "не засуджує дії незаконних військових формувань, не сприяє деескалації конфлікту, навпаки захищаючи терористів".

Англія і Франція знову закликали Москву відвести війська від кордонів України і відмовитися від націоналістичних ідей. У разі ескалації конфлікту, дипломати обіцяють посилення санкцій.

"Якщо ситуація погіршиться, ми посилимо санкції, але ми цього не хочемо", - підкреслив постпред Франції.

Крім того Аро закликав російську владу не допустити провокацій під час проведення президентських виборів в Україні 25 травня.

"Наше завдання - забезпечити проведення виборів 25 травня, це єдиний спосіб для України обрати владу демократичним шляхом. Росія ж повинна не допустити провокацій з боку збройних угруповань", - зазначив Аро.