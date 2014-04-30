СБУ затримала диверсанта, який планував захоплення 1 травня органів влади у Запорізькій області
17:00, 30 квітня 2014Політика
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Служба безпеки України затримала в Мелітополі Запорізької області затримала громадянина України Д., підозрюваного у причетності до підготовки масових акцій протесту із задіянням проросійських сепаратистських груп.
СБУ затримала диверсанта, який планував захоплення 1 травня органів влади у Мелітополі
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 1 травня ця особа планувала організувати масові заворушення на центральних вулицях Мелітополя з подальшим захопленням адміністративних приміщень органів державної влади.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо вказаної особи у вигляді арешту. Відбуваються оперативно-слідчі дії.
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