СБУ затримала диверсанта, який планував захоплення 1 травня органів влади у Запорізькій області

Служба безпеки України затримала в Мелітополі Запорізької області затримала громадянина України Д., підозрюваного у причетності до підготовки масових акцій протесту із задіянням проросійських сепаратистських груп.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 1 травня ця особа планувала організувати масові заворушення на центральних вулицях Мелітополя з подальшим захопленням адміністративних приміщень органів державної влади. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо вказаної особи у вигляді арешту. Відбуваються оперативно-слідчі дії.

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