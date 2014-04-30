Королевська зняла свою кандидатуру з виборів

22:06, 30 квітня 2014
Політика
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Наталія Королевська прийняла рішення зняти свою кандидатуру з майбутніх виборів на пост президента України

Королевская

"Я прийняла дуже важливе рішення! І завтра, у День Миру і Праці, я поясню причину свого рішення людям!", - заявила Королевська в коментарі Кореспонденту.

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Раніше про зняття своєї кандидатури на пост глави держави заявив Олег Царьов.

Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 25 травня.

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