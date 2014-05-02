Вертоліт під Слов’янськом збили висококваліфіковані іноземні фахівці - СБУ

Про це повідомили УНІАН в Антитерористичному центрі при Службі безпеки України.

Згідно з повідомленням, сьогодні в районі комбікормового заводу Слов’янська було здійснено вимушену посадку вертольота Збройних сил України Мі-24, який ішов парою. Інший вертоліт було збито. Один пілот загинув, один захоплений у полон. Встановлено, що вертоліт був збитий декількома пусками ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). «Зазначене свідчить, що на території проведення АТО діють підготовлені, висококваліфіковані іноземні військові фахівці, а не місцеві мирні громадяни, які, за свідченням російського керівництва, мають зброю, придбану в мисливських магазинах», йдеться у повідомленні.

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Крім того, зауважили в АТЦ, ураження вертольота на аеродромі в Краматорську має ідентичні ознаки, оскільки його знищення, за оцінками фахівців, було здійснено з відстані понад 1,5 км ракетою із ПЗРК.