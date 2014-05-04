У Слов'янську і Краматорську відновлять трансляцію українських телеканалів.

"Скомутував військових і концерн РРТ. На вишці, яка роздає телевізійний сигнал у Слов'янську і Краматорську, сьогодні з'являться українські канали. Я не при справах: ні на військовому поприщі, ні на технічному. Але іноді буває необхідно і достатньо просто зв'язати між собою адекватних людей різних професій", - написав у соцмережі Facebook глава НТКУ Зураб Аласанія.

Як повідомляв УНІАН, у квітні сепаратисти кілька разів захоплювали телевізійну вежу в Краматорську, яку вчергове було звільнено українською Нацгвардією і Збройними силами в ніч з 3 на 4 травня. Крім того, сепаратисти також захоплювали телецентр у Слов'янську і відключали українські телеканали, пустивши в ефір замість них російські «Росія 24», НТВ й інші телеканали. 3 травня телецентр у Слов'янську було звільнено.