Турчинов: РФ веде війну проти України на Півдні та Сході
В.о. Президента України та голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив, що РФ веде війну проти України на півдні та сході.
"Йде війна проти нашої країни з боку Російської Федерації, і на сході України, так і на півдні. Вони пробують повністю дестабілізувати ситуацію", - сказав Турчинов в інтерв'ю 5 каналу.
Він зазначив, що на сході їм це зробити вдалося, але патріотично налаштовані жителі Одеси чинили їм опір.
За словами Турчинова, за офіційними даними, жертвами сутичок в Одесі стало 46 осіб, з них 42 загинули в Будинку профспілок.
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Спікер повідомив, що деякі з учасників і організаторів подій в Одесі мали громадянство Росії і були учасниками подій у Придністров'ї.
Відповідаючи на питання про докази причетності Росії до подій в Одесі, Турчинов повідомив: "Безумовно, є й багато місцевих провокаторів, які організовували цю бійку... в той же час, це все координувалося з одного центру, і цей центр знаходиться за межами нашої країни - в Росії".
Також вын заявил, що існує можливість участі окремих представників правоохоронних органів в діяльності на стороні терористів.