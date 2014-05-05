Турчинов: РФ веде війну проти України на Півдні та Сході

"Йде війна проти нашої країни з боку Російської Федерації, і на сході України, так і на півдні. Вони пробують повністю дестабілізувати ситуацію", - сказав Турчинов в інтерв'ю 5 каналу.

Він зазначив, що на сході їм це зробити вдалося, але патріотично налаштовані жителі Одеси чинили їм опір.

За словами Турчинова, за офіційними даними, жертвами сутичок в Одесі стало 46 осіб, з них 42 загинули в Будинку профспілок.

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Спікер повідомив, що деякі з учасників і організаторів подій в Одесі мали громадянство Росії і були учасниками подій у Придністров'ї.

Відповідаючи на питання про докази причетності Росії до подій в Одесі, Турчинов повідомив: "Безумовно, є й багато місцевих провокаторів, які організовували цю бійку... в той же час, це все координувалося з одного центру, і цей центр знаходиться за межами нашої країни - в Росії".

Також вын заявил, що існує можливість участі окремих представників правоохоронних органів в діяльності на стороні терористів.