Завтра відбудеться закрите засідання Верховної Ради

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Журналісти будуть перебувати у кулуарах третього поверху у будинку парламенту.

Нагадаємо, 6 травня відбудеться засідання ВР за участю представників силових структур щодо ситуації на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня голова Верховної Ради, в.о. президента України Олександр Турчинов заявив, що антитерористична операція на сході України триватиме і даватиме свої результати.

За його словами, для підтримки східних регіонів і з метою унеможливити сепаратистські дії в інших регіонах, при МВС створюються спеціальні підрозділи, і на сьогодні діють вже сім таких батальйонів.

Разом з тим, за словами Турчинова, у східних регіонах проведення антитерористичної операції ускладнюється і з огляду на те, що жителі цих областей підтримують сепаратистів.

Керівник парламенту зазначив, що і «деякі працівники міліції симпатизують сепаратистам». Тому, підкреслив він, у цих областях потрібно фактично повністю оновлювати правоохоронні структури, а там, де міліція підтримувала протизаконні дії, будуть відкриті відповідні кримінальні справи.

Турчинов також зазначив, що Служба безпеки України на даний час займається локалізацією можливості фінансування сепаратистських рухів і диверсантів, зокрема, з боку найближчого оточення Віктора Януковича.

Голова Верховної Ради заявив, що міліція у південно-східних регіонах країни посилюватиметься «за рахунок патріотів, які готові захищати свою країну».