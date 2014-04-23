Туреччина засуджує напад на офіс Меджлісу в Криму

МЗС Туреччини засуджує напад бійців так званої кримської "самооборони" на офіс Меджлісу кримськотатарського народу з метою зняти прапор України 21 квітня, під час якого постраждали кілька співробітниць офісу.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на заяву, розміщену в середу на офіційному сайті турецького МЗС.

"Ми піддаємо сумніву безпеку кримськотатарського народу, оскільки співробітники правоохоронних органів, які перебували поблизу будівлі Меджлісу під час нападу бійців "самооборони", не зробили нічого, щоб запобігти нападу", - йдеться у заяві.

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Зовнішньополітичне відомство нагадало, що із самого початку кризи в Україні Туреччина акцентувала увагу на необхідності забезпечення безпеки кримських татар.

"Ми очікуємо на вжиття невідкладних заходів із виявлення виконавців цього нападу та запобігання повторення таких випадків", - йдеться у заяві.

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МЗС Туреччини також занепокоєне інформацією про можливу заборону на в’їзд до Криму лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву: "Ми сподіваємося, що повідомлення про заборону на в'їзд шановного Мустафи Джемілєва до Криму є помилковими і нагадуємо про важливість вирішення питання лідера кримськотатарського народу мирним шляхом".

Як повідомлялось, у вівторок спроби заборонити Джемілєву в’їзд на батьківщину також засудив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

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Як повідомляв УНІАН, у березні Росія анексувала український Крим.

21 квітня на будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі було скоєно напад. Невідомі люди в камуфляжі ввірвалися до будівлі представницького органу, щоб зняти український прапор і поставити кримський. В результаті постраждали жінки - вахтер Зодіє Салієва, прес-секретар Лілія Муслімова і головний бухгалтер «Фонду «Крим» Марлена Сейтасанова, - які перебували в Меджлісі. За словами Шевкієва, до жінок застосували фізичну силу.

22 квітня Меджліс кримськотатарського народу оприлюднив заяву «Про ескалацію беззаконня в Криму», в якій говориться, що «останні дні в Криму відзначені ескалацією беззаконня стосовно кримських татар, здійснюваного за потуранням нової влади».