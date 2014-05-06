Євросоюз готовий до нової зустрічі у форматі "Україна-США-ЄС-Росія" - речниця Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на брифінгу речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон - Майя Косьянчич.

"Що я можу сказати? Ми відкриті до будь-якої ініціативи, яка покладе край насильству і призведе до деескалації нинішньої кризи. Ми активно залучені до зусиль, спрямованих на деескалацію кризи, та внеску в пошук політичного вирішення", - сказала Косьянчич.

Окрім того вона додала, що в ЄС повністю підтримують Женевську заяву і прагнуть, аби всі її положення було втілено.

"Ми віримо, що всі сторони мають докласти максимум зусиль для виконання домовленостей. І ми готові пристати до ідеї нової зустрічі, якщо це буде корисно для деескалації", - додала вона.

За її словами, Ештон перебуває у Вашингтоні, де проводить переговори з державним секретарем США Джоном Керрі щодо ситуації в Україні.

Читайте такожДещиця вимагає припинити діяльність спецслужб РФ на сході України

На запитання, чи потрібен в Україні миротворчий контингент ЄС для врегулювання ситуації, Косьянчич відповіла:

"Ми активно працюємо над деескалацією кризи, але я не можу спекулювати на тему, яким може бути потенційне вирішення".

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня керівники зовнішньополітичних відомств України, ЄС, США та Росії підписали в Женеві заяву із закликом до всіх сторін конфлікту в Україні утримуватись від насильства та залякувань. Також у заяві йдеться, що всі незаконні формування мають бути роззброєні, всі захоплені будинки, вулиці, площі та громадські місця в українських містах мають бути звільнені.