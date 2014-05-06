ЗМІ: Загибель вагітної жінки і сповідь лікаря з Одеси виявилися фейками

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода за матеріалами власного розслідування.

Так, після одеської трагедії в соцмережах з'явилися численні повідомлення про "загибель вагітної жінки" у Будинку профспілок, ілюстровані фотографією.

"Вагітна жінка. Мертва. Вона не мала жодного стосунку ні до бійців одеської дружини, ні до їхніх "опонентів". Вона просто там працювала. Збиралася, мабуть, йти в декрет. Але не пішла... Вона просто прийшла того дня на роботу. І не повернулася назад. І її дитина вже ніколи не народиться. Люта смерть забрала відразу два життя", - пишуть користувачі соцмереж.

Спеціальний кореспондент Радіо Свобода в Одесі Олена Риковцева вирішила з'ясувати, чи є вагітна жінка в числі загиблих у Будинку профспілок. Ось результати її розслідування:

Читайте такожВстановлені особи 38 загиблих під час зіткнень в Одесі 2 травня - МВСЧитайте також"П'ята доба з моменту одеської трагедії, а я все продовжую зустрічати посилання на "вагітну жінку в Будинку профспілок". На це ведуться навіть люди, які оцінюють події, умовно кажучи, з "майданівської" сторони. І абсолютно нікого не бентежить, що про цю "вагітну" досі ніяких відомостей. Ні родичів, які хоч якось би дали знати, що втратили дочку (сестру тощо), що перебувала в такому положенні, ні батька майбутньої дитини, хоча я розумію, що не у кожної майбутньої дитини знаходиться батько, ні експертів, які підтвердили б цей конкретний страшний факт. Там багато страшних фактів, але з таким варто було б розбиратися в першу чергу! Не розбираються. Це ж надзвичайно ефектно з точки зору пропаганди", - пише журналістка.

Так, головлікар однієї з одеських клінік, куди привозили поранених, дізнався про існування "вагітної жінки" тільки від журналістки, так як, за її словами, "не сидить у фейсбуках".

"Попросив показати її фото. І відразу сказав, що це явно літня жінка, яку навіщось зняли ось в такій позі, мабуть, щоб створити відповідний ефект. Але він, звичайно ж, подзвонив в якісь свої вищі лікарські інстанції, щоб дізнатися, чи не було вагітних серед поранених і загиблих. Йому чітко відповіли, що не було", - повідомляє Риковцева.

"Зараз, коли я знову і знову зустрічаю це кровожерне посилання (а люди ніби отримують своєрідне задоволення, коли його постять), я все-таки ще раз дзвоню в Одесу до цього лікаря, щоб дізнатися, чи не з'явилося тепер відомостей про загиблу вагітну. Він відповів, що перевіряв ще в одній інстанції. Ні, не з'явилося. Так може бути, досить упиватися тим, чого не було, і розбиратися з тим, що було насправді?", - завершує вона.

Читайте такожВ Одесі 2 травня оголошено Днем пам'ятіКореспонденту також вдалося з'ясувати, що бюро Одеської судмедекспертизи вже завершило розтин всіх тіл, виявлених у Будинку профспілок. Тіл вагітних серед них немає.

Також поки не підтверджуються і повідомлення про загиблих при пожежі дітей.

Блогери викрили ще одну "качку" - повідомлення, що з'явилося у "Фейсбуці" (а потім стерте) нібито від імені лікаря одеської швидкої допомоги Ігоря Розовського:

"Як лікар я поспішив надати допомогу тим, кого можна було врятувати, але мене зупинили бойовики, не давши підійти до пораненого. Один з них грубо відштовхнув мене, пообіцявши, що скоро на мене й інших євреїв Одеси чекає така ж доля.

Я бачив хлопця, якого можна було врятувати, якби я зміг забрати його в лікарню, але всі вмовляння закінчилися ударом по моєму обличчю і втратою окулярів.

За 15 років я бачив дуже багато, але вчора я хотів плакати, ні, не від болю чи приниження, а від безсилля щось зробити. В моєму місті сталося те, чого не було навіть за часів фашистської окупації. Я задаюся питанням, чому мовчить весь світ?". - говориться у пості.

Насправді такого лікаря в Одесі не існує. На фотографії зображений зубний лікар на ім'я Руслан Хаджі-Муратович Семенов, який працює в Усть-Джегутинській стоматологічній поліклініці Карачаєво-Черкеської Республіки Росії, - повідомляє сайт StopFake. Аккаунт "Розовського" був створений 3 травня, а після того, як (дез)інформація розійшлася по мережі, - стертий.