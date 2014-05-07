Палиця: Одеська область повинна надати всім бажаючим безпечний відпочинок

Одеська область повинна надати всім бажаючим безпечний відпочинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пізно увечері 6 травня на своїй першій прес-конференції заявив голова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця.

Він висловив упевненість, що при обопільному бажанні і зусиллях «ми заживемо багато» і тоді Крим повернеться, «провівши інший референдум, але чесний і прозорий». «Наш приклад повинен бути показовим – Одеса, Одеська область – прекрасний регіон. Людям, які сьогодні не можуть їхати до Криму, ми із задоволенням повинні надати всі умови, щоб вони їхали сюди. Щоб вони тут почували себе в безпеці, щоб почували себе комфортно. Наше з вами завдання показати, що Одеса – це те місце, куди можуть їхати всі», - сказав Палиця.

Читайте такожВ Одесі у зв'язку з подіями 2 травня створюється громадська рада при ОДА - Палиця

Він додав, що в Одеській області повинні почувати себе безпечно громадяни і України, і Російської федерації, й інших країн, не боячись, що їх стануть змушувати розмовляти тією чи іншою мовою. За його словами, розбіжностей на предмет того, хто якою мовою розмовляє (російською чи українською), взагалі не повинно бути в нашому суспільстві.

«Моя мама розмовляє російською мовою, батько – українською. У дитсадок я ходив український, в школу - російську, і це не заважає мені знати обидві мови. І я вільно переходжу на будь-яку мову, залежно від того, якою мовою розмовляє мій співрозмовник», - розповів Палиця.

Читайте такожГоловою Одеської ОДА призначено Палицю

Він зазначив, що 2 роки тому зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді. Даний законопроект передбачає, що, «якщо людина йде на державну посаду, якщо хоче одержувати гроші з державного бюджету, і щоб її утримувала країна, то зобов'язана знати українську мову, оскільки це – мова нашої країни».

«Наша країна має прапор, кордони і основну, українську, мову. Якщо після великого діалогу, обговорення, суспільство вважатиме, що другою державною повинна бути російська мова, значить буде так. Є депутати, яких ви обираєте (а на сьогодні представництво у Верховній Раді не лише партійне, а й мажоритарне), кожна область, кожен округ має свого депутата. Якщо він відчує, що потреба виборців, яких він представляє, в тому щоб була друга російська мова або ще якась третя мова, значить це має бути прийнято спокійно, шляхом дискусії на законодавчому рівні. Але у жодному разі мовні питання не повинні служити причиною якихось звинувачень або, не дай Бог, ще якихось речей», - сказав Палиця.