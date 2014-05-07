Маріупольську міськраду захоплено, військові залишили будівлю під оплески сепаратистів

Тільки що з флагштоку біля міської ради було скинуто прапор України, який сьогодні вранці о 8.30 встановили прихильники єдиної України, повідомляє 0629.com.ua.

Зараз тут зібралися кілька сотень прихильників так званої "ДНР".

Читайте такожВ Маріуполь увійшли українські танки

Також, як стало відомо, під оплески сепаратистів представники внутрішніх військ залишили територію навколо міської ради.

Зранку вони контролювали весь периметр перед мерією, де відбувалося очищення від барикад. Зараз вони знаходяться біля адміністрації, силовиків оточили люди.