Другого раунду Женеви не планується - голова ОБСЄ

Про це повідомляє РИА Новости.

«Наразі не передбачається проведення конференції з виконання женевських домовленостей, так званої «Женеви-2»», - сказав він за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

За словами Буркхальтера, пропонується «більш прагматичний крок - конкретний план конкретних дій з чотирьох пунктів, який ми пропонуємо усім чотирьом сторонам, що підписали женевські домовленості".

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Женеві відбулася чотиристороння зустріч керівників МЗС України, США, ЄС і РФ щодо пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили адміністративні будівлі на Сході України, повинні звільнити їх. Всім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія.

Проте Росія не виконує ці домовленості, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України.

4 травня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав провести другу міжнародну конференцію з врегулювання ситуації в Україні.

Сьогодні, 7 травня, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що однією з умов для ефективного проведення другої зустрічі в рамках женевських домовленостей є прийняття сторонами права України провести дострокові президентські вибори 25 травня.

За словами Хейга, Велика Британія продовжує переговори з Росією про проведення другої зустрічі.

«Відвертість до подальших зустрічей є, ми продовжуємо вести діалог з Росією, наш прем'єр-міністр говорив з президентом Путіним кілька днів тому», - додав Хейг.