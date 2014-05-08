МЗС назвав фарсом заяви Путіна про Україну

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Попри зовнішній вигляд жестів «доброї волі», зміст і риторика, які прозвучали в Кремлі, не мають нічого спільного із справжнім пошуком шляхів врегулювання", - заявили в МЗС України.

У відомстві обговорення шляхів мирного врегулювання ситуації в Україні без участі самої України назвали "безглуздим і неприйнятним".

"Замість заяв потрібні реальні дії. Росія повинна насамперед виконати взяті на себе Женевські зобов’язання та дистанціюватися від діяльності терористів на сході України, публічно закликати сепаратистські угруповання скласти зброю і припинити підривну роботу диверсійних груп", - йдеться в заяві.

"Відвід російських військових формувань від українських кордонів повинен отримати реальні підтвердження.

Будь-які «терористичні референдуми» на сході нашої країни є незаконними за визначенням, відтак заклики про їхнє «перенесення» аж ніяк не є виявом доброї волі, а звичайним фарсом. Такий сценарій уже здійснювався Росією в Криму", - заявили в МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві закликали "покласти край підміні понять".

"В Україні немає громадянської війни. Суть конфлікту полягає в агресії Російської Федерації проти нашої країни, окупації Криму і в зухвалому втручанні у внутрішні справи, що супроводжується підтримкою терористичних дій проти українських громадян та цілісності держави", - сказано в заяві Мзс.

У той же час в дипвідомстві підкреслили, що уряд готовий до повномасштабного діалогу за участю політичних сил, представників регіонів і громадськості.

"Але діалог неможливий і немислимий з терористами. Захист життя людей та подолання тероризму, який підриває будь-яку можливість для діалогу, і є метою антитерористичної операції, що триває в окремих населених пунктах на сході нашої країни. Принципово важливим кроком, відтак, мають стати спільні міжнародні дії для локалізації та нейтралізації будь-яких джерел тероризму", - зазначили в МЗС.

В МЗС подякували ОБСЄ за зусилля, націлені на деескалацію ситуації в Україні, і за сприяння прозорому проведенню президентських виборів.

Проте в цілому заяви Москви в МЗС вважають позитивним знаком.

"Заяви, зроблені 7 травня в Москві, свідчать про перші результати консолідованого міжнародного тиску на Кремль у відповідь на агресію, вчинену проти України.Позиція нашої держави незмінно залишається відкритою для справжнього діалогу у двосторонніх і багатосторонніх форматах і націленою на мирний спосіб подолання загрози проти України та нашого народу", - резюмували дипломати.