Пентагон: Росія не відводила свої війська від кордону з Україною

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-секретаря відомства, полковника Стіва Уоррена. Раніше з аналогічною заявою виступило керівництво НАТО, пише dp.ru.

"Ми не бачимо жодних ознак зміни в дислокації російських військ, незважаючи на те, що ми давно закликаємо Росію відвести свої війська від українського кордону", - сказав він, додавши, що відведення російських військ не могло би залишитися непоміченим для Пентагону.

Читайте такожПутін запевняє, що РФ відвела свої війська від кордону з Україною

У середу, 7 травня, президент РФ Володимир Путін заявив журналістам, що російські війська відведені від кордону з Україною. Зараз військові перебувають на полігонах, де проходять навчання.

Путін також попросив прихильників федералізації України перенести дату референдуму, який намічений на 11 травня.