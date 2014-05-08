Українські прикордонники на сході опинилися в оточенні - Михальчишин

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат від фракції ВО "Свобода" Юрій Михальчишин, повідомляє Gazeta.ua.

Зокрема, говорячи про закрите засідання Верховної Ради 6 травня, Михальчишин зазначив, що парламентарі говорили про технічні питання і слухали звіти "силовиків" про хід антитерористичної операції (АТО) на сході.

За словами "свободівця", перед депутатами звітували міністр оборони і голова СБУ, які прибули зі штабу під Слов'янськом.

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"Це були такі собі вісті з фронту. Також почули про режим захисту державного кордону. Виявляється, на кордоні з Росією дуже багато "чорних дір", через які на нашу територію потрапляють диверсанти. По суті, наші прикордонники в оточенні, ворог їх просто обходить", - підкреслив нардеп.

Крім того, він зазначив, що АТО проходить надто повільно.

"АТО, щоб бути успішною, має бути локалізована у часі та просторі, відбуватися дуже швидко. У нас же операція зупинялася двічі начебто через свята. Відтак у деяких містах, як Краматорськ, ситуація дійшла до того, що без важкої зброї вже не обійтися", - підкреслив Михальчишин.

За його словами, це може потягнути масові жертви серед мирного населення.

Він також уточнив, що найбільше воюють проти сепаратистів бійці спецпідрозділів "Омега" і "Ягуар".

"Питання, чому на сході країни місцева міліція відверто саботує роботу, міністр Аваков делікатно уникав", – додав "свободівець".