ГПУ просить суд заборонити Луганській облраді проводити референдум 11 травня

Як відомо, президія Луганської облради склала й опублікувала на офіційному сайті заяву, в якій негативно оцінено діяльність державних органів влади, висловлено заклики щодо непроведення виборів президента України та підтримано ініціативу місцевих мешканців з проведення референдуму про статус Луганської області.

«Ми підтримуємо ініціативу жителів Луганщини про проведення референдуму про статус Луганської області відповідно до вимог, прийнятих на зборах територіальних громад нашої області», - повідомляється в заяві.

Читайте такожВ РНБО назвали заяву Путіна про перенесення референдуму "нікчемною"Одночасно з позовом ГПУ заявила клопотання про заборону обласній раді та її посадовим особам, органам місцевого самоврядування Луганської області, а також будь-яким особам проводити 11 травня цього року референдум щодо визначення статусу області та перешкоджати проведенню виборів президента України, повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

Читайте такожБойовики вирішили не скасовувати "референдум" 11 травня За результатами прокурорської перевірки встановлено, що згадану заяву президія облради прийняла з перевищенням наданих законом повноважень, оскільки всупереч положенням Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» заява не була узгоджена безпосередньо Луганською облрадою, а тому не може вважатися такою, що відповідає її офіційній позиції. Окрім того, висловлення у заяві закликів щодо непроведення виборів президента України є втручанням у виборчий процес, що прямо заборонено Законом «Про вибори президента України» та порушує гарантоване Конституцією право щодо вільного волевиявлення на виборах.

Як зазначає ГПУ, такі дії посадовців президії посягають на засади конституційного ладу, територіальної цілісності та устрою України, ставлять під загрозу безпеку національних інтересів, громадський порядок і безпеку, життя та здоров’я людей, призвели до ескалації соціально-політичної напруги в області і тим самим порушують інтереси держави у цій сфері.