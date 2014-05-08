В Одеській області заборонили використовувати іноземні прапори на 9 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив журналістам після зустрічі з представниками політичних сил регіону.

«Під час зустрічі з російськими дипломатами я попередив і попросив, щоб під час завтрашньої демонстрації з нагоди 9 травня не було російських прапорів. Завтра мають бути тільки прапори України і прапори, під якими воювали наші ветерани. Їх бойові знамена. Якщо в натовпі будуть російські прапори, то підійдуть люди і дуже ввічливо попросять їх прибрати. Вдома можете вішати, що хочете, а на вулиці їх виносити не треба», - сказав Палиця.

Читайте такожВ Одесі Євромайдан скасував масові заходи до 12 травняВін додав, що іноземних прапорів в громадських місцях бути не повинно, що є нормальним для будь-якої суверенної країни. Палиця привів у приклад Російську Федерацію, де правоохоронні органи дуже жорстко реагують на такі прояви.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 9 травня безпеку забезпечуватимуть понад 2 тис правоохоронців.