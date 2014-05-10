Театральні діячі Росії просять звільнити своїх колег з полону в Слов'янську

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, відомі діячі культури Російської Федерації виступили з відкритим листом до всіх, від кого зараз залежить доля захоплених у заручники Юрова і Грищука.

«Усім, хто може допомогти! Допоможіть звільнити режисера і художника!Двоє наших молодих українських колег, яких ми добре знаємо, з 25 квітня затримані в Слов`янську», - сказано в листі.

Автори цього звернення розповіли, що Юров (нар. 1980 ) - театральний режисер, який народився у м. Антрацит (Луганської області) і мешкає в м. Київ (Україна), добре відомий молодій театральній спільноти своєю роботою з молодою російською драматургією , лауреат театральних премій , учасник московського десятого міжнародного театрального фестивалю ім. А.П.Чехова, працював у майстер -класах фестивалю у складі групи молодих режисерів країн СНД, а Денис Грищук (нар. 1985 ) - художник, волонтер, артист, який народився в м. Донецьк і також мешкаає в м. Київ.

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Юров і Грищук приїхали в Слов`янськ вранці в п`ятницю 25 квітня, щоб «побачити все на власні очі» для підготовки спектаклю, і були зупинені ополченцями так званої Донецької народної республіки. Їх попросили пред`явити документи, у них були квитки назад до Києва, їх затримали для перевірки. Є відомості , що вже більше двох тижнів їх утримують у будівлі колишнього СБУ.

«Ми , російські драматурги, режисери, критики, артисти , ручаємося за наших колег і просимо звільнити їх. Хлопці багато зробили для російсько -українських культурних зв`язків, допоможіть їм повернутися до роботи», - сказано в листі.

Лист підписали понад 50 театральних діячів, серед яких: актор, режисер, народний артист РРФСР Олександр Калягін, режисер, телеведучий, заслужений артист РФ Михайло Пореченков, актор театру і кіно, народний артист Росії , член Ради з культури при президентові РФ, художній керівник Державного театру Націй (Москва) Євген Миронов, режисер театру, заслужений артист Росії , член Ради з культури при президентові РФ Євген Писарєв, режисер театру, художній керівник БДТ ім. Г.А. Товстоногова (Санкт -Петербург) Андрій Могучий , режисер театру , художній керівник і директор Александрінського театру ( Санкт -Петербург) , народний артист РФ , член Ради з культури при президентові РФ Валерій Фокін , заслужений артист РФ , ректор Школи-студії МХАТ , професор Ігор Золотовицький , актриса театру і кіно Олена Коренєва та ін.