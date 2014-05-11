Терористи заявляють про високу явку на псевдореферендумі

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника терористичного ЦВК Романа Лягіна.

«Разом по області 69,21% - дані з усіх міст і районів», - сказав Лягін на прес-конференції в неділю.

За його словами, проголосували 2 мільйонів 298 тисяч 842 виборці.

Читайте такожУ Донецьку на "референдумі" терористи не дозволяють українським ЗМІ вести фото - і відеозйомкуВ неділю, 11 травня, на частині територій Донецької та Луганської областей, контрольованій озброєними терористами, проводиться псевдореферендум про "самовизначення".

Зокрема, бланки для голосування роздруковані на принтері без печаток, підписів і будь-яких інших засобів захисту. Голосувати можуть всі охочі, в тому числі з пропискою з інших областей. СБУ і міліція вже затримали кілька тисяч бланків для псевдореферендуму із заздалегідь проставленими відмітками "за" "незалежність" Донбасу.