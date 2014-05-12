Завтра Яценюк проситиме Раду прийняти 4 закони для лібералізації візового режиму з ЄС

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк планує звернутися до парламентаріїв з проханням прийняти завтра чотири законопроекти, які дають можливість перейти до виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час спільної прес-конференції із президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм, який прибув до Києва на запрошення глави уряду.

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"Завтра під час засідання Верховної Ради України я звернуся до парламентаріїв з тим, щоб прийняти 4 законопроекти, які дають можливість перейти до 2-ї стадії Плану щодо безвізового режиму з ЄС. Це останній бастіон, який треба пройти, щоб українці якомога скоріше отримали б право без віз подорожувати в ЄС ", - сказав глава уряду.

Він додав, що один з ключових законопроектів, який парламент має ухвалити завтра, стосується боротьби з корупцією.

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Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку та громадянських прав і свобод.