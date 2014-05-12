Війська РФ біля українського кордону ведуть провокативну діяльність – командувач Нацгвардією

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на командувача Національною гвардією України Степана Полторака.

За його відомостями, чисельність і склад російських військ біля кордонів України практично незмінні. Російські військові частини ведуть активну передислокацію і провокаційну діяльність.

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«Вони перетинають наші повітряні кордони або намагаються це робити, вони намагаються створити знервовану обстановку в наших військових і прикордонників», - заявив Полторак.

На його думку, така поведінка покликана створити дискомфорт і паніку в рядах українських військових. «Але ми цю ситуацію відстежуємо, чітко розуміємо, що вони роблять, і готові адекватно відповідати», - запевнив Полторак.