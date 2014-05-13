Делегація Кабміну на чолі з Яценюком прибула до Брюсселя

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У складі делегації уряду України: прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Максим Бурбак, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка, міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета, міністр фінансів Олександр Шлапак, в. о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка, представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

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В рамках візиту делегації відбудеться підписання Угоди про фінансування щодо укладення контракту з державної розбудови, Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди щодо надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 1 млрд євро.

У даний час триває зустріч Яценюка і президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу, йдеться у повідомленні.